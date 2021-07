Premier League: Με γεμάτα γήπεδα τη νέα σεζόν!

Οι ομάδες της Premier League περιμένουν να ενημερωθούν για την κατάσταση που θα επικρατεί τη νέα σεζόν στα γήπεδα και θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι διαθέσιμη στο 100% η χωρητικότητα στις κερκίδες!

Ο κόσμος είχε προλάβει να επιστρέψει στις εξέδρες των γηπέδων του κορυφαίου πρωταθλήματος στο φινάλε της περασμένης σεζόν, με τις δύο τελευταίες αγωνιστικές να διεξάγονται με οπαδούς.

Βέβαια δεν είχαν γεμίσει τα γήπεδα και είχε διατεθεί συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων για κάθε ομάδα, δίχως όμως να βρίσκονται στις κερκίδες φιλοξενούμενοι.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σύντομα θα έχουν λάβει ενημέρωση οι ομάδες της Premier League για την κατάσταση που θα επικρατήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο και φαίνεται πως όλα είναι έτοιμα για να γεμίσουν ξανά τα γήπεδα μέχρι και το τελευταίο κάθισμα.

Έπειτα από το απόλυτα επιτυχημένο - μέχρι στιγμής - εγχείρημα και στο Euro με το «Γουέμπλεϊ» να έχει περίπου 45.000 κόσμο, η Premier της νέας σεζόν θα... σφύζει από ζωή!

🚨 NEW: The Premier League is expected to be told it can fill stadiums to capacity when the season starts in August. #awlive [guardian]pic.twitter.com/YEvnG4Zc9P