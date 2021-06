Γουεστ Χαμ: Ανανέωσε με Μόγιες έως το 2024 (pic)

Η Γουεστ Χαμ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντέιβιντ Μόγιες, μέχρι το 2024.

Πριν από την έναρξη της φετινής Premier League, ούτε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της Γουέστ Χαμ δεν θα περίμενε ότι η ομάδα θα τερματίσει στην 6η θέση της βαθμολογίας και θα πάρει μάλιστα και το εισιτήριο για τους ομίλους Europa League.

Οι άνθρωποι της Γουέστ Χαμ είδαν τις προσπάθειες του Σκωτσέζου τεχνικού Ντέιβιντ Μόγιες να αποδίδουν καρπούς, γι' αυτό κι αποφάσισαν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2024.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του 58χρονου προπονητή έληγε αυτό το καλοκαίρι, αλλά οι δύο πλευρές όλο αυτό το διάστημα ήταν σε συζητήσεις για να συνεχίσουν μαζί και για τα επόμενα χρόνια.

We are delighted to announce that manager David Moyes has signed a new three-year contract with the Club! ✍️