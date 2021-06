Κιν: «Δεν απολογούμαι για τον Χάαλαντ, δεν μετανιώνω για τίποτα»! (vid)

Ο Ρόι Κιν ακόμα και τώρα δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα απ' όσα έκανε στο γήπεδο στην ποδοσφαιρική του καριέρα και δεν θα απολογηθεί ποτέ για το «δολοφονικό» χτύπημα που τερμάτισε την καριέρα του πατέρα του Έρλινγκ Χάαλαντ, Αλφ - Ίνγκε.

Ο άλλοτε χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο δεύτερο επεισόδιο της μίνι - σειράς με τον Μίκα Ρίτσαρντς για το SkySports ενόψει Eurο, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ποτέ και για τίποτα δεν θα μετανιώσει όταν γυρίσει το χρόνο πίσω και σκεφτεί όσα έκανε ως ποδοσφαιριστής.

«Δεν μετάνιωσα ποτέ για τίποτα. Έχω αποβληθεί, έχω απογοητεύσει την ομάδα μου. Ήμουν σε μια διαρκή μάχη με αντιπάλους...

Δεν ήθελα να τραυματίσω κάποιον. Ναι, ήθελα να τους πονέσω και δεν θα απολογηθώ ποτέ. Και οι αντίπαλοι ήθελαν να με πληγώσουν. Δεν πήγα ποτέ με πρόθεση να τραυματίσω κάποιον.

Πήγα για να τους πονέσω. Ναι. Ήταν λογικό να χτυπήσει κάποιος... » είπε ο Κιν στον Ρίτσαρντς για εκείνο το αξέχαστο χτύπημα στον Αλφ - Ίγκε Χάαλαντ πίσω στο 1997, σε ματς απέναντι στην Λιντς, με τον παλαίμαχο μέσο των «κόκκινων διαβόλων» να έχει πάρει με αυτό τον τρόπο εκδίκηση για περιστατικό που είχε προηγηθεί μεταξύ τους όταν ο Ιρλανδός είχε τραυματιστεί σοβαρά και ο Νορβηγός θεωρούσε ότι έκανε «θέατρο»...

