Σάντσο: Νέος κύκλος επαφών με την Γιουνάιτεντ

Με «όπλο» την πεποίθηση πως η Ντόρτμουντ θα είναι πιο διαλλακτική από πέρυσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξαναμπήκε στο κόλπο για Σάντσο.

Όπως αναφέρει η συνδρομητική και έγκυρη ιστοσελίδα theAthletic, ο Τζέιντον Σάντσο αποτελεί μεταγραφικό πόθο των «κόκκινων διαβόλων» γι' ακόμα ένα καλοκαίρι.

Μάλιστα, τονίζεται πως η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε τις επαφές για τον ποδοσφαιριστή, με το σκεπτικό πως θα καταφέρει να πείσει την Ντόρτμουντ να ρίξει τις απαιτήσεις της για τον παίκτη συγκριτικά με το περασμένο καλοκαίρι.

Οι Βεστφαλοί μέσα στο 2020 δεν δέχονταν ούτε ευρώ λιγότερο από τα 120 εκατομμύρια που είχαν ορίσει για το κόστος του Τζέιντον Σάντσο, με αποτέλεσμα ο Άγγλος εξτρέμ να παραμείνει στην Bundesliga και να κάνει εκπληκτική σεζόν...

Manchester United have begun negotiating a deal for Jadon Sancho, having been given encouragement that #BVB will accept a lower amount than last summer’s price... #MUFC



📝 @lauriewhitwell