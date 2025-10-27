Απίστευτο και όμως αληθινό: Απόπειρα απαγωγής διεθνή επιθετικού της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης σημειώθηκε στη Ρωσία

Χαμός έχει προκληθεί στη Ρωσσία τις τελευταίες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι ο διεθνής επιθετικός Αντρέι Μοστόβοϊ έπεσε θύμα απαγωγής, με έναν περαστικό να είναι εκείνος που να τον διασώζει από τους απαγωγείς.

Απόπειρα απαγωγής του ποδοσφαιριστή της Ζενίτ, Αντρέι Μοστόβοϊ, σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας τη Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, όπως σημειώνουν τα τοπικά μέσα.

Πιο αναλυτικά, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μια ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στον Μοστοβόι, τον άρπαξαν από τα χέρια και προσπάθησαν να τον βάλουν με το ζόρι σε ένα αυτοκίνητο. Ο νεαρός κατάφερε να απωθήσει τους απαγωγείς του και ένας άντρας που βρισκόταν εκεί κοντά, είδε το περιστατικό, παρενέβη και τον βοήθησε να αποδράσει.

Δύο ημέρες αργότερα, άγνωστα άτομα απήγαγαν τον γαμπρό του βουλευτή Βιατσεσλάβ Μακάροφ, Σεργκέι Σελέγκεν, στην ίδια τοποθεσία. Το έγκλημα ακολούθησε το ίδιο σενάριο, αλλά αυτή τη φορά οι δράστες κατάφεραν να αναγκάσουν τον γαμπρό να μπει στο αυτοκίνητο.

Η Ερευνητική Επιτροπή επιβεβαίωσε και τα δύο επεισόδια, επισημαίνοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στα εγκλήματα συνελήφθησαν κατά την απελευθέρωση του Σελέγκεν. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν οι στρατιώτες της Ρωσικής Εθνοφρουράς με τη βοήθεια της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Αντρέι Μοστοβόι είναι 27 ετών και αγωνίζεται στη Ζενίτ από το 2019. Έχει παίξει 190 αγώνες με το ρωσικό σύλλογο και έχει βρει δίχτυα 39 φορές. Μάλιστα την Κυριακή, λίγες μέρες μετά την απόπειρα απαγωγής του, ο Μοστοβόι έπαιξε στο νικηφόρο αγώνα εναντίον την Ντιναμό Μόσχας σκοράροντας το ένα από τα δύο γκολ των γηπεδούχων.