Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία ο ισχυρός άνδρας της Σπαρτάκ Μόσχας, Λεονίντ Φεντούν, έχει χάσει το 99% της μεγάλης περιουσίας του.

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς δεν είναι ο μόνος Ρώσος ολιγάρχης που έχει δεχτεί κυρώσεις λόγω της εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της Σπαρτάκ Μόσχας και αντιπρόεδρος της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, Λεονίντ Φεντούν.

Ο ισχυρός άνδρας του ρωσικού κλαμπ πριν την έναρξη του πολέμου ήταν στην 16η θέση στη ρωσική βαθμολογία του Forbes, με περιουσία 11,1 δις δολάρια, όμως σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Ρωσία ο ίδος παραδέχεται πως έχει χάσει το 99% από αυτήν και έχει ήδη απευθυνθεί στην εκτελεστική επιτροπή της ρωσικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Οι μετοχές της Lukoil στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 28 Φεβρουαρίου υποχώρησαν κατά 62,8% με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας πετρελαίου Βαγκίτ Αλεκπέροφ να έχει χάσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας την μεγαλύτερη οικονομική πτώση από κάθε Ρώσο μεγιστάνα.

