Ηχηρή δήλωση από τους οπαδούς της ρωσικής Ντιναμό Μόσχας με συνθήματα υπέρ του Ουκρανού προπονητή της ομάδας, Αντρέι Βορονίν, ο οποίος πήρε άδεια λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην πατρίδα του.

Κίνηση με νόημα από Ρώσους οπαδούς σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία. Οι υποστηρικτές της Ντιναμό Μόσχας έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον Ουκρανό προπονητή της ομάδας τους, τον παλαίμαχο στράικερ των Λίβερπουλ, Λεβερκούζεν, ο οποίος πήρε άδεια λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην πατρίδα του μετά τη ρωσική εισβολή.

Στο εκτός έδρας ματς της Ντιναμό κόντρα στη Χίμκι, από το οποίο οι Αρχές απέτρεψαν την εμφάνιση οποιουδήποτε πανό με πολιτική χροιά υπέρ της Ουκρανίας όπως και σε όλα τα γήπεδα της αγωνιστικής, η εξέδρα των γηπεδούχων δεν δίστασε και τραγούδησε συνθήματα υπέρ του τεχνικού της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη έκφραση στήριξης των Ρώσων πολιτών προς την Ουκρανία και αντίθεσης με τον πόλεμο που έχει αρχίσει η χώρα τους, καθώς λίγες μέρες πριν πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων στους δρόμους της Μόσχας.

Dinamo Moscow fans sang their support for their Ukrainian coach Andrey Voronin, who was given a leave of absence from today’s 3-0 win against Khimki. pic.twitter.com/W4qiTGAJrS