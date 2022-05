Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Η.Π.Α. ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία για ίσες αμοιβές!

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Η.Π.Α. ανακοίνωσε σήμερα (18/05) συμφωνίες ορόσημο για ισότιμη πληρωμή στις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών!

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών που προβλέπουν ίσες αμοιβές, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού επάθλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα μοιράζεται ισόποσα!

Οι εν λόγω συμφωνίες είναι το αποκορύφωμα μιας μάχης δεκαετιών από τη γυναικεία ομάδα για equal pay και πιο δίκαιη μεταχείριση και καθιστούν το αμερικανικό εθνικό διοικητικό όργανο το πρώτο στο ποδόσφαιρο που υπόσχεται ίσα χρήματα για τα δύο φύλα!

Η Μάργκαρετ Περς, μέλος της επιτροπής διαπραγματεύσεων του USWNT, είπε: «Είναι πολύ ικανοποιητικό. Για μένα, νιώθω πολύ ταπεινός που συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα που διεξάγεται χρόνια πριν καν αγγίξω μια μπάλα. Πριν γεννηθώ, στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση οι νέες συμβάσεις θα διαρκέσουν έως το 2028 και θα επιτύχουν πραγματική ίση αμοιβή - συμπεριλαμβανομένης της εξίσωσης των χρημάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money.