Φρενίτιδα για τον Λιονέλ Μέσι! Φίλαθλος δεν λογάριασε το χρήμα και ξόδεψε μια περιουσία για να αποκτήσει μια σπάνια κάρτα του Αργεντινού μύθου.

Η λατρεία για τη συλλογή καρτών και αυτοκολλήτων δεν είναι σπάνιο φαινόμενο και δη στον κόσμο του ποδόσφαιρου. Ένας συγκεκριμένος φίλαθλος ωστόσο θέλησε να το πάει άλλο επίπεδο και ξόδεψε μια περιουσία για να αποκτήσει μια κάρτα του Λιονέλ Μέσι από το Μουντιάλ του 2014!

Όπως αποκαλύπτει η Marca, ο εν λόγω οπαδός έδωσε το ποσό των 522 χιλιάδων δολαρίων για να την φέρει στην κατοχή του, η οποία ουσιαστικά πρόκειται για την έκδοση της Panini από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας όπου ο Μέσι απεικονίζεται με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Οκτώ χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία της ο φίλαθλος επικοινώνησε με της γνωστής ιστοσελίδας που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικές δημοπρασιές, Goldin, και με το αμύθητο ποσό που πρόσφερε κατάφερε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή.

Για την ιστορία, η συγκεκριμένη κάρτα αξιολογείται σε αυτά τα αστρονομικά νούμερα λόγω της σπανιότητάς της, καθώς μόλις δέκα αντίστοιχες έχουν δημιουργηθεί ποτέ από την Panini.

A Lionel Messi Panini Prizm card has been sold for $522,000, the most expensive ever for a Messi card. It's Messi in Argentina's 2014 FIFA World Cup shirt. It was sold on Goldin. pic.twitter.com/46Jnu0ttMr