Η FIFA προχώρησε σε αλλαγή στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Μουντιάλ του 2022 με την αναμέτρηση Σενεγάλη - Ολλανδία να «ανοίγει» τη μεγάλη διοργάνωση. Για τις 18:00 μεταφέρθηκε το Κατάρ - Εκουαδόρ.

Μία μόλις ημέρα μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ του 2022 η FIFA προχώρησε σε αλλαγή στο πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα στο εναρκτήριο ματς της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό πως το πρώτο παιχνίδι της πρώτης ημέρας της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ (21/11, 12:00) θα είναι αυτό ανάμεσα στη Σενεγάλη και την Ολλανδία για τoν πρώτο όμιλο στο «Al Thumama Stadium».

Θυμίζουμε πως με βάση το αρχικό πρόγραμμα το Μουντιάλ θα ξεκινούσε με την αναμέτρηση Κατάρ - Εκουαδόρ, όμως εν τέλει θα είναι το τρίτο της ημέρας (18:00) μετά το Αγγλία - Ιράν για τον δεύτερο όμιλο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 15:00.

🇸🇳Senegal vs 🇳🇱 The Netherlands is the opening match of Qatar 2022



Hosts 🇶🇦Qatar will play 🇪🇨Ecuador later on the first day of the mundial.



Fire Works.#WCQ2022 pic.twitter.com/wgDhs4ajts