Η FIFA παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη «La' eeb», η οποία θα είναι η μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Η FIFA πριν την έναρξη της κλήρωσης των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ μας... σύστησε τη La' eeb, η οποία θα είναι η μασκότ του φετινού Μουντιάλ. Πρόκειται για ένα «ευδιάθετο» φαντασματάκι, που μοιάζει εμφανώς με... κελεμπία και όπως αναφέρει η Ομοσπονδία «έρχεται από το σύμπαν των μασκότ για να φέρει τη χάρα του ποδοσφαίρου σε όλον τον κόσμο». Η αραβική λέξη La' eeb μεταφράζεται στα ελληνικά ως «υπερ-ταλαντούχος παίκτης».

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone! Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4

Introducing La'eeb! The official Mascot of the FIFA World Cup Qatar 2022!



La’eeb is an Arabic word meaning super-skilled player. La’eeb believes that ‘Now is All’, and encourages everyone to believe in themselves. #Qatar2022 #WorldCup2022 #FinalDraw pic.twitter.com/Ap8OIf1W1X