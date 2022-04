Τα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας θα μπορούν να να βρεθούν στα γήπεδα του Κατάρ για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ, όμως οι σημαίες με το ουράνιο τόξο στα γήπεδα θα κατάσχονται για λόγους ασφαλείας.

Οκτώ μήνες πριν τη σέντρα της τελικής φάσης του Παγκοσμίoυ Kυπέλλου του 2022 τα μέτρα για τη διασφάλιση των ατόμων της LGBTQ+ κοινότητας στο Κατάρ παραμένουν ανεπαρκή. Θυμίζουμε πως οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ποινικοποιούνται άμεσα με βάση τους νόμους του κράτους του Κόλπου και στο Κατάρ έχουν συμβεί αρκετά εγκλήματα κατά των ομοφυλοφίλων.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κατάρ, ο Αμπντουλασίζ Αμπντουλάχ Αλ Ανσάρι σε δηλώσεις του στο Associated Press, επισήμανε πως τα μέλης της LGBTQ+ κοινότητας είναι καλοδεχούμενα στα γήπεδα του Κατάρ, όμως αν κάποιος ανεβάσει μια σημαία με το ουράνιο τόξο μέσα στο γήπεδο, τότε θα κατάσχεται άμεσα για λόγους... προστασίας, καθώς το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια τους από την αντίδραση των υπολοίπων θεατών.

H τοποθέτηση του Αλ Ανσάρι: «Αν αυτός (ένας φίλαθλος) υψώσει τη σημαία του ουράνιου τόξου, θα του την πάρω, δεν είναι επειδή θέλω πραγματικά να την πάρω, να τον προσβάλω πραγματικά, αλλά να τον προστατέψω.

Επειδή, αν δεν είμαι εγώ, κάποιος άλλος γύρω του μπορεί να του επιτεθεί... Δεν μπορώ να εγγυηθώ τη συμπεριφορά ολόκληρου του λαού. Και θα του πω: "Σε παρακαλώ, δεν χρειάζεται να σηκώσεις πραγματικά αυτή τη σημαία σε αυτό το σημείο"».

