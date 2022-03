Ινφαντίνο: «H FIFA δεν πρότεινε ποτέ Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η FIFA δεν πρότεινε ποτέ να διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε δύο χρόνια και ότι απλώς ήταν μια ιδέα που είχε προταθεί από μια ομοσπονδία.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας παρευρέθηκε στο Συνέδριο της FIFA στη Ντόχα και όπως είναι λογικό κλήθηκε να μιλήσει για το θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια. Ο Ινφαντίνο θέλησε να τονίσει ότι ποτέ η FIFA δεν είχε προτείνει κάτι τέτοιο ακόμη κι αν μελέτησε τη σκοπιμότητά του και ξεκίνησε διαβούλευση με ποδοσφαιριστές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ και νυν διευθυντής της παγκόσμιας ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στη FIFA, Αρσέν Βενγκέρ, είχε ζητήσει τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια, καθώς και να αλλάξει το καλεντάρι. Η σεζόν δηλαδή να ξεκινά το Μάρτιο και να ολοκληρώνεται το Νοέμβριο.

Παρ' όλα αυτά, ο Ινφαντίνο διέψευσε τα λόγια του Βενγκέρ τονίζοντας ότι η FIFA δεν είχε και δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει το καλεντάρι και πόσω μάλλον να διεξάγει την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια.

«Η FIFA δεν πρότεινε ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Η FIFA έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η διετής διοργάνωση είναι δυνατή. αλλά θα έχει επιπτώσεις. Μόλις διευκρινιστούν αυτά τα διάφορα σημεία, θα ξεκινήσει μια φάση διαβούλευσης και συζήτησης», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.

Gianni Infantino has insisted FIFA has not put forward the idea of the World Cup being held every two years. pic.twitter.com/cyHMuSdeWq