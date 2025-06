Η Όκλαντ Σίτι κατάφερε να αποσπάσει τον πρώτο της βαθμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 μετά το 1-1 απέναντι στην Μπόκα Τζούνιορς σε ένα ματς που χρειάστηκε να διακοπεί λόγω κακοκαιρίας.

Από τις αίθουσες διδασκαλίας στα... γήπεδα των ΗΠΑ και στο γκολ απέναντι στην Μπόκα Τζούνιορς για τον 28χρονο Κρίστιαν Γκρέι που έδωσε την Όκλαντ Σίτι τον πρώτο της βαθμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση με στυλ. Μαζί της είπε «αντίο» και η Μπόκα, αφού νωρίτερα η Μπενφίκα επικράτησε 1-0 της Μπάγερν Μονάχου και την ακολούθησε στους «16».

Η Μπόκα είχε πάρει το προβάδισμα στο 26ο λεπτό χάρη στο αυτογκόλ του Γκάροου, όμως η κεφαλιά του Γκρέι στο 52' έφερε το ματς στα ίσα! Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο, το ματς διακόπηκε εξαιτίας κακοκαιρίας. Μετά την επανέναρξη, η Μπόκα πίεσε για να πάρει τη νίκη, όμως το 1-1 έμεινε ως το τέλος.

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿



