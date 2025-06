Με την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, έχουν ήδη αποκλειστεί επτά ομάδες από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 να έχει πλέον ολοκληρωθεί, επτά σύλλογοι είναι αυτοί που έχουν αποχαιρετήσει το τουρνουά και τέσσερις ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στη νοκ-άουτ φάση των «16».

Αρχικά από τον τρίτο όμιλο, η Όκλαντ Σίτι αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς υπέστη δύο βαριές ήττες, με 10-0 από την Μπάγερν και 6-0 από τη Μπενφίκα .Από τον τέταρτο όμιλο, η Λος Άντζελες του Ούγκο Γιορίς είπε «αντίο» μετά από δύο ήττες, 1-0 από τη Σεντ Εσπεράνς και 2-0 από την Τσέλσι.

Από τον πέμπτο όμιλο, η Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς τέθηκε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης, καθώς γνώρισε ήττες και στα δύο παιχνίδια της, 2-0 από την Ίντερ και 2-1 από τη Ρίβερ Πλέιτ.

Από τον έκτο όμιλο, αποκλείστηκε η Ούλσαν, γνωρίζοντας τις ήττες στα παιχνίδια της από Φλουμινέσε με 4-2 και από την Μαμελόντι με 1-0. Από τον 7ο όμιλο δεν συνεχίζουν οι Ουιντάντ Καζαμπλάνκα και Αλ Αϊν, μετά από δύο ήττες στα πρώτα τους ματς κόντρα σε Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι.

Τέλος από τον 8ο όμιλο δεν θα συνεχίσει στην διοργάνωση η Πατσούκα αφού δεν κατάφερε να πάρε κάτι θετικό από τους αγώνες τις με Ρεάλ Μαδρίτης (3-1) και Ζάλτσμπουργκ (2-1).

Από την άλλη, οι τέσσερις σύλλογοι που έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση του θεσμού είναι οι: Γιουβέντους, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου και Φλαμένγκο.

✅ Round 2 is completed.



📈 FOUR CLUBS secured R16:



🇩🇪 Bayern Munich

🇧🇷 Flamengo

🇮🇹 Juventus

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City



❌ SEVEN CLUBS are eliminated:



🇳🇿 Auckland City

🇺🇸 Los Angeles FC

🇯🇵 Urawa Reds

🇰🇷 Ulsan HD

🇲🇦 Wydad AC

🇦🇪 Al Ain

🇲🇽 Pachuca pic.twitter.com/g8voiX8DMb