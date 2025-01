Εμπνευσμένη από τη διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, τις ΗΠΑ, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της επίσημης μπάλας της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Adidas έκανε τα αποκαλυπτήρια της επίσημης μπάλας του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, εκεί όπου η ανανεωμένη διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 14 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου.

Το design της μπάλας, όπως και τα χρώματά της, είναι αντιπροσωπευτικά της διοργανώτριας χώρας, καθώς το μπλε, το κόκκινο και το άσπρο κυριαρχούν, όπως επίσης και τα αστέρια που παραπέμπουν στη σημαία των ΗΠΑ.

Ενσωματωμένη φυσικά στο εσωτερικό της μπάλας είναι η υπερσύγχρονη τεχνολογία που θα βοηθήσει στις γρήγορες διαιτητικές αποφάσεις, καθώς οι ειδικοί αισθητήρες θα στέλνουν ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να δαπανείται όσο το δυνατόν λιγότερος χρόνος στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθάει και το VAR σε περιπτώσεις οφσάιντ ή παραβάσεων με το χέρι.

