Η FIFA συνεργάστηκε με εταιρεία-κολοσσό στον χώρο των κοσμημάτων και παρουσίασε το εντυπωσιακό τρόπαιο που θα σηκώσει ο νικητής του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2025.

Χορηγούς μπορεί να μην έχει βρει προς το παρόν, αλλά κούπα βρήκε! Η FIFA βρίσκεται την τελική ευθεία των προετοιμασιών για το νέο, διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που θα λάβει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το καλοκαίρι του 2025 και αποκάλυψε το τρόπαιο που θα σηκώσει ο νικητής της διοργάνωσης.

The trophy is here! ✨



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4