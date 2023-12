Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και οι Χουλιάν Άλβαρες και Πεπ Γκουαρδιόλα συνέχισαν να χαράσσουν ρεκόρ στην ποδοσφαιρική τους πορεία.

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε το 2023 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού έστησε πάρτι με τεσσάρα κόντρα στη Φλουμινένσε και κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της ιστορίας της, στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που παρακολουθήσατε αποκλειστικά από το Gazzetta.

Αν κάποιοι πάντως είχαν κι έναν ακόμα λόγο να είναι ακόμα περισσότερο ενθουσιασμένοι με το σπουδαίο επίτευγμα των Πολιτών, αυτοί ήταν ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Πεπ Γκουαρδιόλα που συνεχίζουν να... σαρώνουν και στα προσωπικά τους ρεκόρ.

Ο Αργεντινός με δύο γκολ υπήρξε ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και με αυτό το τρόπαιο έφτασε τα 14 στην καριέρα του! Το εντυπωσιακό όμως είναι πως πλέον, μόλις στα 23 του, έχει κατακτήσει κάθε πιθανό τίτλο, σηκώνοντας κυριολεκτικά όποια κούπα βρήκε μπροστά του, εκτός του Carabao Cup.

Με τη Μάντσεστερ Σίτι: Premier League (2023), FA Cup (2023), Champions League (2023), Fifa Club World Cup (2023)

Με τη Ρίβερ Πλέιτ: Primera Division (2021), Copa Argentina (2019), Supercopa Argentina (2019), Trofeo de Campeones (2021), Copa Libertadores (2018), Recopa Sudamericana (2019).

Με την Αργεντινή: Μουντιάλ (2022), UEFA Cup of Champions (2022), Copa America (2021)

Από την πλευρά του, ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατέγραψε ακόμα μια σπουδαία κορυφή αφού έγινε ο πρώτος προπονητής της ιστορίας που κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο Σύλλογων με τρεις διαφορετικές ομάδες, αφού είχε πανηγυρίσει τον συγκεκριμένο τίτλο και με την Μπαρτσελόνα (2009, 2011) αλλά και με την Μπάγερν Μονάχου (2013).

