Βραζιλία – Ακτή Ελεφαντοστού: Η κόκκινη – εφεύρεση στον Ντάγκλας Λουίζ (vid)

Ο Ντάγκλας Λουίζ απόρησε και μαζί του όλος ο πλανήτης που είδε το ματς της Βραζιλίας με την Ακτή Ελεφαντοστού στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον παίκτη της Βίλα να βλέπει κόκκινη κάρτα δίχως λόγο.

Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην «σελεσάο» και τους Ιβοριανούς, ο Ντάγκλας Λουίζ ναι μεν άπλωσε το χέρι για να προλάβει τον αντίπαλο επιθετικό ώστε να του κόψει τη φόρα προς την περιοχή, ωστόσο, δεν έκανε κάτι που θα μπορούσε να αιτιολογήσει την αποβολή.

Ο ρέφερι έβγαλε την κόκκινη κάρτα, ο Βραζιλιάνος δεν παραπονέθηκε και περισσότερο έμεινε να μη μπορεί να πιστέψει αυτό που του είχε συμβεί...

Η Ακτή έμεινε κι εκείνη με δέκα παίκτες στο 79' με την αποβολή του Κουάσι και το ματς τελείωσε στο 0-0...

For anyone that hasn't seen Douglas Luiz' red card, here it is 😬



(skip to 20 seconds)



📹 @MarcaClaro pic.twitter.com/cxZOT9xMpy