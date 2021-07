Μπάρμπρα Μπάντα: Έκανε 2 χατ τρικ σε 2 ματς στα 21 της και τρελαίνει τον πλανήτη!

Η Μπάρμπρα Μπάντα έγραψε ιστορία αφού μόλις στα 21 της, στα δύο πρώτα παιχνίδια των Ολυμπιακών Αγώνων, έχει δύο χατ τρικ με την Ζάμπια.

Στο ποδόσφαιρο των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, γίνονται σπουδαία πράγματα. Πρωταγωνίστρια σήμερα είναι η Μπάρμπρα Μπάντα. Η 21χρονη παίκτρια της Ζάμπια, η οποία είναι και αρχηγός έχει ξεκινήσει το τουρνουά, με σπασμένα τα φρένα, οδηγώντας την ομάδα της.

Κόντρα στην Κίνα και στο τελικό 4-4 έκανε δεύτερο συνεχόμενο χατ τρικ και έγραψε ιστορία. Το πρώτο ήταν στο 10-3, με το οποίο η ομάδα της έχασε από την Ολλανδία. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο που κάνει, στο δεύτερο παιχνίδι και έγινε η πρώτη αθλητρια μεταξύ ανδρών και γυναικών που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, καμία γυναίκα δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο χατ τρικ σε μια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν έχει γίνει ξανά από κανέναν και είναι προφανές ότι η νεαρή έχει τρελάνει τον πλανήτη. Οι συγκρίσεις με μεγάλους άνδρες σκόρερ δεν άργησαν να αρχίσουν και το μέλλον φαντάζει λαμπρό.

Με είδωλο τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο δρόμος ήταν καθορισμένος και η νεαρή έχει καταφέρει ήδη να γράψει ιστορία. Η Μπάντα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει τα προσωπικά της ρεκόρ, αφού τα περισσότερα γκολ που έχουν μπει ποτέ είναι τα 6, μπήκαν το 2012 και αν βάλει άλλο ένα θα περάσει για πάντα στην ιστορία. Παράλληλα, έγινε και η πρώτη Αφρικανή σκόρερ όλων των εποχών, σε μία διοργάνωση, με την Ακιντέ να είναι εκείνη που κρατούσε το προηγούμενο ρεκόρ, με 4 γκολ. Το 2018 αγωνίστηκε στην Ισπανία και πλέον αγωνίζεται στην Κίνα, με τους Αγώνες στο Τόκιο να αποτελούν όνειρο ζωής.

Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι η Ζάμπια και ειδικά η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, από δωρεές και οι αθλήτριες είχαν να ξεπεράσουν πολλά προβλήματα για να βρεθούν και να αγωνιστούν στο Τόκιο.

Κρατήστε το όνομα της, αφού η νεαρή ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων και σύντομα μπορεί να μας απασχολήσει ξανά.

Two games, two hat-tricks!



Barbra Banda is taking the Olympics by storm!⚡#Tokyo2020 #bbcolympics — BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2021

🎯 🎯🎯🎯🎯🎯 First player to score consecutive hat-tricks in a single Women's #OlympicFootball tournament



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Equalled Christine Sinclair's record six-goal tally in 2012



👏🏽 Congratulations Zambia captain Barbra Banda 🇿🇲@Copper_Queens | #Tokyo2020 | #Olympics pic.twitter.com/aQLXdNcslX — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 24, 2021

Barbra Banda is doing it for Zambia!!!! What a way to bring your side back into the game!!! China 3 -3 Zambia. She has scored 5 goals in 2 games. #OlympicGames pic.twitter.com/dvalbLMly5 — RIRI (@justRitaMensah) July 24, 2021