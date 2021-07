Βραζιλία – Γερμανία 4-2: Το μεγάλο πάρτι του Ριτσάρλισον! (vids)

Ο Ριτσάρλισον έγραψε ιστορία... για την Premier League στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και με χατ-τρικ από το πρώτο ημίχρονο χάρισε στη Βραζιλία τη νίκη επί της Γερμανίας με το τελικό 4-2!

Ο διεθνής επιθετικός της Έβερτον έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο μέρος της συνάντησης της «σελεσάο» με τα «πάντσερ», με το ίδιο ζευγάρι να έχει αναμετρηθεί και στον τελικό του ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, όπου οι Βραζιλιάνοι θριάμβευσαν.

Τώρα, ο Ριτσάρλισον κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα σε διάστημα 23 λεπτών (!), αφού στο 7' με διπλή προσπάθεια έχοντας βρεθεί μόνος στην περιοχή άνοιξε το σκορ, στο 22' με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και στο 30' με ωραίο δεξί σουτ έγραψε το 3-0.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά των Ολυμπιακών Αγώνων που πετυχαίνει χατ-τρικ και αγωνίζεται σε ομάδα της Premier League, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως στο πρώτο ημίωρο είχε 5 τελικές, 3 γκολ και... 2 ολοκληρωμένες πάσες!

Στο δεύτερο μέρος οι Γερμανοί μείωσαν με τον Αμίρι στο 57ο λεπτό και παρά το γεγονός πως όλα έδειχναν να έχουν τελειώσει, υπήρξε αντίδραση...

Στο 63' ο Άρνολντ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, έχοντας πάρει την πρώτη κίτρινη στο 35ο λεπτό, ενώ, στο 84' ο Ράγκναρ της Άιντραχτ με κεφαλιά άγχωσε λίγο παραπάνω τους Βραζιλιάνους με το 3-2.

Το κερασάκι στην τούρτα θα έμπαινε από τους θριαμβευτές που στο 90' + 4' βρήκαν δίχτυα για την ολοκλήρωση του θριάμβου και το 4-2 με το υπέροχο σουτ από τον Παουλίνιο.

