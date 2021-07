Ρονάλντο: Οταν έπαιξε ως «Ροναλντίνιο» στους Ολυμπιακούς Αγώνες (pic & vids)

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 το «Φαινόμενο» δεν αγωνιζόταν με το «Ρονάλντο» στην πλάτη του αλλά με το όνομα «Ροναλντίνιο».

Ο Ρονάλντο από τις αρχές της καριέρας του κατάφερε να κληθεί στην εθνική Βραζιλίας και συγκεκριμένα το 1994, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της «Σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρακολούθησε όλα τα παιχνίδια από τον πάγκο αλλά το μετάλλιο που κατέκτησε πιστώθηκε σε άλλο όνομα και συγκεκριμένα στο «Ροναλντίνιο».

Ο λόγος ήταν διότι στην αποστολή της ομάδας, υπήρχε και ο βετεράνος αμυντικός Ρονάλντο Ροντρίγκες ντε Ζέσους, τον οποίο φώναζαν Ροναλντάο.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1996, η Βραζιλία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ακόμα και τότε ο Ρονάλντο είχε στη φανέλα του το όνομα Ροναλντίνιο, αφού και πάλι υπήρχε στην αποστολή ένας γηραιότερος Ρονάλντο.

Ο άλλοτε άσος του Άρη, Ρονάλντο Γκιάρο, ο οποίος ως μεγαλύτερος κατά δύο χρόνια του Ρονάλντο, είχε κατοχυρώσει το όνομα στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Βέβαια, το 1999 οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Ρονάλντο ντε Ασίς Μορέιρα, δηλαδή ο Ροναλντίνιο, κλήθηκε στην εθνική, όπου τον φώναζαν Ροναλντίνιο Γκαούτσο.

Two minutes of Ronaldo taking the p*** at the 1996 Olympics, for your viewing pleasure.#ThrowbackThursday 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/O7Y17KALuN