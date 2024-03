Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ομίλων των ποδοσφαιρικών τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού σε άνδρες και γυναίκες.

Το βράδυ της Τετάρτης (20/3) διεξήχθη η κλήρωση της φάσης των ομίλων των τουρνουά ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών Αγώνων τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών. Οι δυο διοργανώσεις θα αρχίσουν στις 24 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 9 Αυγούστου.

Στους άνδρες εκτός από τη διοργανώτρια Γαλλία συμμετέχουν Ισπανία, Ισραήλ και Ουκρανία από την Ευρώπη, ΗΠΑ και Δομινικανή Δημοκρατία από κεντρική Αμερική, η Νέα Ζηλανδία από την Ωκεανία, η Παραγουάη και η Αργεντινή από τη Νότια Αμερική, Μαρόκο, Αίγυπτος και Μάλι από την Αφρική, τρεις ομάδες που θα προκθούν από το Asian Cup U23 και η νικήτρια στο μπαράζ ανάμεσα στην 4η ομάδα του τουρνουά της Ασίας και τη Γουινέα. Στα νοκ άουτ προκρίνονται οι οκτώ πρώτες ομάδες.

Από πλευράς γυναικών θα πάρουν μέρος Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία από την Ευρώπη, Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία από την Ωκεανία, Καναδάς και ΗΠΑ από την κεντρική Αμερική, Κολομβρία και Βραζιλία από τη λατινική Αμερική, η Ιαπωνία και δυο ομάδες της Αφρικής που θα προκύψους από προκριματικά. Στα προημιτελικά θα προκριθούν οι δυο πρώτες ομάδες των τριών ομάδων και οι δυο καλύτερες τρίτες.

1ος Όμιλος

2ος Όμιλος

3ος Όμιλος

4ος Όμιλος

CONFIRMED! 🤩 These are the groups for the men’s Olympic football tournament at @Paris2024 ! Which match-ups catch your eye? #Paris2024 | #Football | #FIFA | @FIFAcom | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/tDyHesoTuH

1ος Όμιλος

2ος Όμιλος

3ος Όμιλος

THEY’RE OFFICIAL! 🤩 Check out the groups for the women’s Olympic football tournament at @Paris2024!



Who are you backing?#Paris2024 | #Football | #FIFA | @FIFAcom | @FIFAWWC pic.twitter.com/bQCBcS0RJC