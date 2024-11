O Aντουάν Γκριεζμάν και ο Κόκε κάνουν μαζί Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη και επισκέφθησαν το «MSG» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των Νικς με τους Χοκς.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν και ο Κόκε εκμεταλλευόμενοι την άδεια τους από την Ατλέτικο Μαδρίτης, λόγω της διακοπής της La Liga για τις γιορτές με τους δυο συμπαίκτες και τις οικογένειες τους να κάνουν μαζί Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη.

Ο Γάλλος επιθετικός και ο Ισπανός χαφ φαίνεται πως είναι και φίλοι του NBA, καθώς επισκέφθηκαν το «Madison Square Garden» και παρακολούθησαν από τα court seats την αναμέτρηση των Νιου Γιορκ Νικς με τους Ατλάντα Χοκς.

La famille Griezmann , la famille de Koke ainsi que des amis , célèbre les fêtes de fin d’année à New York !

Antoine et Koke ont donc profité de leur séjour pour aller au Madison Square Garden, pour assister au match de NBA entre les Knicks et les Hawks. 🤩🗽 pic.twitter.com/wsIbAUBLtk