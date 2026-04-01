Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ 2026.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης στρέφει το βλέμμα του στους 48 "μονομάχους" που θα χωριστούν σε 12 ομίλους. Άλλο ένα συναρπαστικό καλοκαίρι βρίσκεται προ των πυλών, με την κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:

1ος Όμιλος

11 Ιουνίου

22:00 – Μεξικό vs Νότια Αφρική (Μέξικο Σίτι)

12 Ιουνίου

05:00 – Νότια Κορέα vs Τσεχία (Γουαδαλαχάρα)

18 Ιουνίου

19:00 – Τσεχία vs Νότια Αφρική (Ατλάντα)

19 Ιουνίου

04:00 – Μεξικό vs Νότια Κορέα (Γουαδαλαχάρα)

25 Ιουνίου

04:00 – Νότια Αφρική vs Νότια Κορέα (Μοντερέι)

04:00 – Τσεχία vs Μεξικό (Μέξικο Σίτι)

2ος Όμιλος

12 Ιουνίου

22:00 – Καναδάς vs Βοσνία (Τορόντο)

13 Ιουνίου

22:00 – Κατάρ vs Ελβετία (Σαν Φρανσίσκο)

18 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Βοσνία (Λος Άντζελες)

01:00 – Καναδάς vs Κατάρ (Βανκούβερ)

24 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Καναδάς (Βανκούβερ)

22:00 – Κατάρ - Βοσνία (Σιάτλ)

3ος Όμιλος

13 Ιουνίου

01:00 – Βραζιλία vs Μαρόκο(Νιου Τζέρσεϊ)

14 Ιουνίου

04:00 – Αϊτή vs Σκωτία (Βοστώνη)

19 Ιουνίου

01:00 – Σκωτία vs Μαρόκο (Βοστώνη)

20 Ιουνίου

04:00 – Βραζιλία vs Αϊτή (Φιλαδέλφεια)

24 Ιουνίου

01:00 – Μαρόκο vs Αϊτή (Ατλάντα)

01:00 – Σκωτία vs Βραζιλία (Μαϊάμι)

4ος Όμιλος

13 Ιουνίου

04:00 – ΗΠΑ vs Παραγουάη (Λος Άντζελες)

07:00 – Αυστραλία vs Τουρκία (Βανκούβερ)

19 Ιουνίου

07:00 – Τουρκία vs Παραγουάη (Σαν Φρανσίσκο)

22:00 – ΗΠΑ vs Αυστραλία (Σιάτλ)

26 Ιουνίου

05:00 – Παραγουάη vs Αυστραλία (Σαν Φρανσίσκο)

05:00 – Τουρκία vs ΗΠΑ (Λος Άντζελες)

5ος Όμιλος

14 Ιουνίου

20:00 – Γερμανία vs Κουρασάο (Χιούστον)

15 Ιουνίου

02:00 – Ακτή Ελεφαντοστού vs Εκουαδόρ (Φιλαδέλφεια)

20 Ιουνίου

23:00 – Γερμανία vs Ακτή Ελεφαντοστού (Τορόντο)

21 Ιουνίου

03:00 – Εκουαδόρ vs Κουρασάο (Κάνσας)

25 Ιουνίου

23:00 – Κουρασάο vs Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλαδέλφεια)

23:00 – Εκουαδόρ vs Γερμανία (Νιου Τζέρσεϊ)

6ος Όμιλος

14 Ιουνίου

23:00 – Ολλανδία vs Ιαπωνία (Ντάλας)

15 Ιουνίου

05:00 – Σουηδία vs Τυνησία (Μοντερέι)

20 Ιουνίου

07:00 – Τυνησία vs Ιαπωνία (Μοντερέι)

20:00 – Ολλανδία vs Σουηδία (Χιούστον)

26 Ιουνίου

02:00 – Ιαπωνία vs Σουηδία (Ντάλας)

02:00 – Τυνησία vs Ολλανδία (Κάνσας)

7ος Όμιλος

15 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Αίγυπτος (Σιάτλ)

16 Ιουνίου

04:00 – Ιράν vs Νέα Ζηλανδία (Λος Άντζελες)

21 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Ιράν (Λος Άντζελες)

22 Ιουνίου

04:00 – Νέα Ζηλανδία vs Αίγυπτος (Βανκούβερ)

27 Ιουνίου

06:00 – Αίγυπτος vs Ιράν (Σιάτλ)

06:00 – Νέα Ζηλανδία vs Βέλγιο (Βανκούβερ)

8ος Όμιλος

15 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Πράσινο Ακρωτήρι (Ατλάντα)

01:00 – Σαουδική Αραβία vs Ουρουγουάη (Μαϊάμι)

21 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Σαουδική Αραβία (Ατλάντα)

01:00 – Ουρουγουάη vs Πράσινο Ακρωτήρι (Μαϊάμι)

27 Ιουνίου

03:00 – Πράσινο Ακρωτήρι vs Σαουδική Αραβία (Χιούστον)

03:00 – Ουρουγουάη vs Ισπανία (Γουαδαλαχάρα)

9ος Όμιλος

16 Ιουνίου

22:00 – Γαλλία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

01:00 –Ιράκ/Βολιβία vs Νορβηγία (Βοστώνη)

22 Ιουνίου

00:00 – Γαλλία vs Ιράκ/Βολιβία (Φιλαδέλφεια)

23 Ιουνίου

03:00 – Νορβηγία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

26 Ιουνίου

22:00 – Νορβηγία vs Γαλλία (Βοστώνη)

22:00 – Σενεγάλη vs Ιράκ/Βολιβία (Τορόντο)

10ος Όμιλος

17 Ιουνίου

04:00 – Αργεντινή vs Αλγερία (Κάνσας)

07:00 – Αυστρία vs Ιορδανία (Σαν Φρανσίσκο)

22 Ιουνίου

20:00 – Αργεντινή vs Αυστρία (Ντάλας)

23 Ιουνίου

06:00 – Ιορδανία vs Αλγερία (Σαν Φρανσίσκο)

28 Ιουνίου

05:00 – Αλγερία vs Αυστρία (Κάνσας)

05:00 – Ιορδανία vs Αργεντινή (Ντάλας)

11ος Όμιλος

17 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Κονγκό/Τζαμάικα (Χιούστον)

18 Ιουνίου

05:00 – Ουζμπεκιστάν vs Κολομβία (Μέξικο Σίτι)

23 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Ουζμπεκιστάν (Χιούστον)

24 Ιουνίου

05:00 – Κολομβία vs Κονγκό/Τζαμάικα (Γουαδαλαχάρα)

28 Ιουνίου

02:30 – Κολομβία vs Πορτογαλία (Μαϊάμι)

02:30 – Κονγκό/Τζαμάικα (Ατλάντα)

12ος Όμιλος

17 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Κροατία (Ντάλας)

18 Ιουνίου

02:00 – Γκάνα vs Παναμάς (Τορόντο)

23 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Γκάνα (Βοστώνη)

24 Ιουνίου

02:00 – Παναμάς vs Κροατία (Τορόντο)

27 Ιουνίου

00:00 – Κροατία vs Γκάνα (Φιλαδέλφεια)

00:00 – Παναμάς vs Αγγλία (Νιου Τζέρσεϊ)

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Μουντιάλ 2026

Φάση Ομίλων: 11-27 Ιουνίου

11-27 Ιουνίου Φάση των «32»: 28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου

28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου Φάση των «16»: 4-7 Ιουλίου

4-7 Ιουλίου Προημιτελικά: 9-11 Ιουλίου

9-11 Ιουλίου Ημιτελικά: 14-15 Ιουλίου

14-15 Ιουλίου Μικρός τελικός: 18 Ιουλίου

18 Ιουλίου Τελικός: 19 Ιουλίου

Υπενθυμίζουμε πως εκκρεμεί η έκβαση των ζευγαριών Κονγκό-Τζαμάικα και Ιράκ-Βολιβία.