Όπως αναφέρει κείμενο της Sun, οι φίλοι των «Τριών Λιονταριών» θα είναι λιγότεροι από εκείνους του Κουρασάο, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026!

Η παρέα του Χάρι Κέιν είναι μια από τις χώρες που βρίσκονται στις πιο πάνω θέσεις των φαβορί για να διαδεχθούν την Αργεντινή στο θρόνο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Λιγότεροι από έξι μήνες έχουν απομείνει για τη σέντρα του Μουντιάλ 2026, ωστόσο τα... παράπονα ήδη έχουν αρχίσει, με τους Άγγλους να είναι έξω φρενών όσον αφορά το εναρκτήριο ματς τους.

Στις 17 Ιουνίου (23:00 Ελλάδος), το σύνολο του Τόμας Τούχελ θα τεθεί αντιμέτωπο με την Κροατία στο Ντάλας, με αμφότερες τις ομάδες να λαμβάνουν από 4.022 εισιτήρια από τη FIFA. Ωστόσο, το πρόβλημα των Άγγλων δεν αφορά τόσο τον συγκεκριμένο αγώνα, όσο τη... σύγκριση με την αντίστοιχη πρεμιέρα του Κουρασάο, της μικρότερης πληθυσμιακά χώρας που θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού.

Το νησάκι της Καραϊβικής των 156 χιλιάδων κατοίκων θα έχει δικαίωμα για 4.307 εισιτήρια, στο ιστορικό πρώτο παιχνίδι του σε Μουντιάλ απέναντι στη Γερμανία (14/6, 20:00) στο Χίουστον, κάτι που έκανε έξαλλους άπαντες στη Βρετανία. Η αναλογία (αν πουληθούν όλα τα εισιτήρια) αντιστοιχεί σε 1 στους 36 πολίτες του Κουρασάο, ενώ η αντίστοιχη των Άγγλων είναι 1 στους 14.570 (!), όπως γράφει η Sun.

«Θα φέρουμε τους περισσότερους οπαδούς στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική ομάδα, αλλά ένα μικρό νησί έχει περισσότερα εισιτήρια από εμάς. Είναι απίστευτο. Γιατί δεν θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη το μέγεθος της ταξιδιωτικής υποστήριξης μιας χώρας και να μας δώσουν περισσότερα εισιτήρια;» είπε ο Νιλ Ρόμπινσον, διευθυντής εγκαταστάσεων από το Γουότφορντ.