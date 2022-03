Μία θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ εξασφάλισε ο Καναδάς μετά τη νίκη που κατάφερε να πάρει με 4-0 επί της Τζαμάικα.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς πανηγύρισε πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή τη φορά η ομάδα του Τζον Χέρντμαν επικράτησε χωρίς πρόβλημα 4-0 της Τζαμάικα και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε ένα εισιτήριο στο Κατάρ, έπειτα από 36 χρόνια όταν και αγωνίστηκε στα γήπεδα του Μεξικού.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από το σπίτι του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν αντιλήφθηκε ότι η εθνική του ομάδα θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, έπειτα από το 1986.

