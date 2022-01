Το Ιράν των Καρίμ Ανσαριφάρντ, Μιλάντ Μοχαμαντί και Εχσάν Χατζισαφί επικράτησε με 1-0 του Ιράκ στην Τεχεράνη και προκρίθηκε μαθηματικά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ημέρα γιορτής είναι η σημερινή (27/1) για το Ιράν, καθώς η εθνική τους ομάδα κέρδισε με 1-0 το Ιράκ στην Τεχεράνη, έφτασε τους 19 βαθμούς σε επτά αγωνιστικές και έγινε η 14η ομάδα που προκρίνεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. Οι Ιρανοί θα κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ, καθώς είχε προκριθεί και στις διοργανώσεις του 2014 (Βραζιλία) και του 2018 (Ρωσία),

Το καθοριστικό γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχε ο εξαιρετικά φορμαρισμένος σέντερ φορ της Πόρτο, Μεχντί Ταρεμί. Όσον αφορά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ο Μιλάντ Μοχαμαντί έμεινε στον πάγκο, ο «ταλαιπωρημένος» από την «Ελπίδα», Καρίμ Ανσαριφάρντ πέρασε ως αλλαγή στο 90+2' στη θέση του σκόρερ, ενώ εκτός αποστολής ήταν ο εκ των αρχηγών της ομάδας, Εχσάν Χατζισαφί, ο οποίος ενσωματώθηκε καθυστερημένα με την αποστολή λόγω της «περιπέτειας» του με τον κορονοϊό.

🇮🇷🙌 IR Iran make it three #WorldCup tournaments in a row! @theafcdotcom | #WCQ pic.twitter.com/adX70YxVgO

IR Iran become the 14th of 32 nations to book their place at the World Cup finals.



QUALIFIED

🇶🇦 Qatar (as hosts)

🇩🇪 Germany

🇩🇰 Denmark

🇧🇷 Brazil

🇧🇪 Belgium

🇫🇷 France

🇭🇷 Croatia

🇪🇸 Spain

🇷🇸 Serbia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

🇨🇭 Switzerland

🇳🇱 Netherlands

🇦🇷 Argentina

🇮🇷 IR Iran