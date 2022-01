Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το πώς μπορεί ένα Μουντιάλ ανά διετία να σταματήσει τους πνιγμούς των Αφρικανών στη θάλασσα, έσπευσε να ανασκευάσει τα λόγια του.

Στη δίνη του κυκλώνα έβαλε... τον εαυτό του για ακόμη μια φορά ο Τζάνι Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της FIFA προκάλεσε σάλο λίγο νωρίτερα, καθώς μιλώντας σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε πως η διεξαγωγή Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά διετία μπορεί να σταματήσει τους πνιγμούς των Αφρικανών στη θάλασσα. Ο Ινφαντίνο μέσω του γραφείου Τύπου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου προσπάθησε να ανασκευάσει τα λόγια του στην προσπάθεια του να... σώσει ότι σώζεται.

«Δεδομένου ότι συγκεκριμένες δηλώσεις που έγιναν από μένα στο Συμβούλιο της Ευρώπης νωρίτερα παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν αποκομμένες από το γενικότερο νόημα, θέλω να καταστήσω σαφές πως στην ομιλία μου το γενικότερο μήνυμά μου ήταν ότι ο καθένας που βρίσκεται σε θέση να παίρνει αποφάσεις έχει την ευθύνη να βοηθά στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες διαθέσιμες, μεταξύ άλλων και στην Αφρική, αλλά όχι μόνο στη συγκεκριμένη ήπειρο, αυτό θα επιτρέψει στον κόσμο να τις εκμεταλλευτεί. Αυτό ήταν το γενικό σχόλιο, που δεν απευθυνόταν άμεσα στην πιθανότητα να διεξάγεται ανά διετία το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε η τοποθέτηση.

I wish to clarify that, in my speech, my more general message was that everyone in a decision-making position has a responsibility to help improve the situation of people around the world. — FIFA Media (@fifamedia) January 26, 2022

If there are more opportunities available, including in Africa, but certainly not limited to that continent, this should allow people to take these opportunities in their own countries. January 26, 2022