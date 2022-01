Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο για το Μουντιάλ ανά δύο χρόνια και την ελπίδα που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους, φέρνοντας ως παράδειγμα τους Αφρικανούς πολίτες που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη!

Οι προσπάθειες της FIFA για την θεσμοθέτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά δύο χρόνια συνεχίζονται και ο Τζιάνι Ινφαντίνο προχώρησε σε δηλώσεις που θα συζητηθούν, βάζοντας στην εξίσωση τους πολίτες της Αφρικής, τη Μεσόγειο και τον θάνατο μεταναστών στη θάλασσα.

Μιλώντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας τόνισε τα οικονομικο-κοινωνικά οφέλη που μπορεί να έχει σε χώρες μακριά από το προσκήνιο ένα μοντέλο με πιο συχνά Μουντιάλ, καθώς και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, φέρνοντας ως παράδειγμα τους Αφρικανούς πολίτες που καλούνται να διασχίσουν τη Μεσόγειο λόγω των άθλιων βιοτικών συνθηκών στη χώρα τους. Μία δήλωση που προκάλεσε ερωτηματικά για το κατά πόσο σχετίζεται η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά διετία με την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που κατοικούν σε υποβαθμισμένες περιοχές.

«Καταλαβαίνω ότι στην Ευρώπη το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα. Διότι οι κορυφαίοι παίκτες αγωνίζονται εκεί. Γι’ αυτό και στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες πιθανότητες και διοργανώσεις.

Αλλά αν σκεφτούμε τον υπόλοιπο κόσμο και τη συντριπτική πλειονότητα της Ευρώπης που δεν έχει την ευκαιρία να βλέπει τους κορυφαίους παίκτες ή να συμμετέχει στις κορυφαίες διοργανώσεις, τότε πρέπει να σκεφτούμε τι προσφέρει το ποδόσφαιρο που να ξεπερνά το άθλημα.

«Πρέπει να βρούμε τρόπους να συμπεριλάβουμε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε ελπίδα στους Αφρικανούς ώστε να μη χρειάζονται να διαβαίνουν τη Μεσόγειο για να βρουν, ίσως, μια καλύτερη ζωή. Το πιθανότερο, όμως, τον θάνατο στη θάλασσα.

Πρέπει να προσφέρουμε αξιοπρέπεια και περισσότερες ευκαιρίες, όχι μέσω ελεημοσύνης, αλλά επιτρέποντας στον υπόλοιπο κόσμο να συμμετέχει», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του, εξηγώντας, πάντως, στο τέλος ότι «ίσως το Παγκόσμιο Κύπελλο ανά δύο χρόνια να μην είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Πρέπει να το ψάξουμε».

FIFA president Gianni Infantino appears to suggest a two-year World Cup would help prevent refugees from fleeing to Europe. pic.twitter.com/nG20syzIq9