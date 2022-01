Τσέφεριν: «Όχι σε εγωιστικές κλειστές Λίγκες και εξωφρενικές προτάσεις για Μουντιάλ»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν για ακόμα μια φορά έστειλε το μήνυμα του κατά τόσο των κλειστών λιγκών, όπως η European Super League, όσο και της πρότασης για διεξαγωγή Μουντιάλ κάθε διετία.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα (26/1), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) υποστήριξε την UEFA όσον αφορά τις «απειλές» του ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα καταδίκασε την European Super League για την προσπάθεια απόσχισης του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αλλά και την πρόταση της FIFA για διεξαγωγή Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια, η οποία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το άθλημα.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν έστειλε το μήνυμα του για ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέροντας: «Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο –καθώς και το ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα– στέκονται σταθερά ενωμένοι πίσω από τις αξίες μας και το μοντέλο που βασίζεται στην αλληλεγγύη Δεν υπάρχει χώρος για ερμηνείες ή διαπραγματεύσεις. Λέμε "όχι" στα εγωιστικά Super League και "όχι" σε εξωφρενικές προτάσεις για Μουντιάλ».

UEFA president Aleksander Čeferin said: "European institutions and European football – as well as the European sports movement – stand firmly united behind our values and solidarity-based model." (1/2)

President Čeferin: "There is no room for interpretation or negotiation. It's 'No' to selfish super leagues and 'No' to extravagant World Cup proposals."



