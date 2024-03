Παιδιά στην Αργεντινή δημιούργησαν με μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα, την εμβληματική απόκρουση του Εμιλιάνο Μαρτίνες στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ κόντρα στη Γαλλία.

Fans in the Argentine town of Río Tercero recreated Emiliano Martínez's iconic save that helped Argentina win the 2022 World Cup 🥶 pic.twitter.com/Mjv8VjAQGW