Ο επιθετικός της Βραζιλίας και της Τότεναμ, Ρίτσαρλισον, μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη στον απόηχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ο Ρίτσαρλισον, επιθετικός της Βραζιλίας και της Τότεναμ, μίλησε για τη μάχη του με την κατάθλιψη στον απόηχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Ο 26χρονος είπε ότι υπέφερε από σκοτεινές σκέψεις και ήταν έτοιμος να «τα παρατήσει» μετά το τουρνουά του 2022. Αυτό που τον λύτρωσε ήταν η απόφαση να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, τονίζοντας ότι ήταν «η καλύτερη ανακάλυψη που είχα ποτέ στη ζωή μου».

Μιλώντας στο ESPN Brasil ανέφερε: «Πριν πάω στην προπόνηση, ήθελα να πάω σπίτι, ήθελα να επιστρέψω στο δωμάτιό μου γιατί… δεν ξέρω τι περνούσε από το κεφάλι μου. Πήγα και είπα στον μπαμπά μου ότι θα πήγαινα να τα παρατήσω. Είναι κάπως λυπηρό να μιλάς έτσι, ξέρεις; Αυτό που πέρασα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανακάλυψα πράγματα εδώ στο σπίτι από ανθρώπους που είχαν ζήσει μαζί μου για περισσότερα από επτά χρόνια... Είναι τρελό. Το να πάω στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ο τύπος που κυνήγησε το όνειρό μου μαζί μου, και να πω "μπαμπά, θέλω να τα παρατήσω", είναι τρελό».

Ο Ρίτσαρλισον ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βραζιλίας στο Κατάρ, σημειώνοντας τρία γκολ σε τέσσερα παιχνίδια, αλλά στον απόηχο του τουρνουά παρομοίασε τον αποκλεισμό της ομάδας του στα προημιτελικά με την Κροατία ως ένα πλήγμα «χειρότερο από την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας».

Richarlison opens up about his depression after the 2022 World Cup and how therapy helped him ❤️ pic.twitter.com/YdAwSULrYp