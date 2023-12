Με τεράστια ανυπομονησία περιμένει το ποδοσφαιρικό κοινό την τηλεοπτική αποτύπωση μιας εκ των πιο ξεχωριστών ιστοριών στα χρονικά του αθλήματος από την Apple. Την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή και τον Μέσι.

Πριν περίπου έναν χρόνο, η Αργεντινή βίωνε κάποιες από τις πιο μοναδικές στιγμές της ιστορίας της, βλέποντας τον Λιονέλ Μέσι να συναντά το πεπρωμένο του και να οδηγεί την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το αγκάθι έφυγε, το παραμύθι τελείωσε με τον πιο γλυκό τρόπο και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έμεινε αποσβολωμένος μπροστά στο δράμα και το θέαμα του τελικού με τη Γαλλία.

Η Apple λοιπόν άρπαξε την ευκαιρία της και δημιούργησε μια σειρά-ντοκιμαντέρ για αυτή τη μοναδική ιστορία. Όπως ανακοίνωσε μάλιστα, το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Μουντιάλ του Μέσι: Η ανάδυση ενός θρύλου» θα κάνει πρεμιέρα στην τηλεοπτική της πλατφόρμα στις 21 Φεβρουαρίου.

Legacy, cemented.



Messi’s World Cup: The Rise of a Legend is coming February 21 pic.twitter.com/lPRiCtNQsq