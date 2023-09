Περουβιανοί Σαμάνοι προσπάθησαν να... σταματήσουν τον Νεϊμάρ με βουντού, χωρίς όμως αποτέλεσμα με τον Βραζιλιάνο να δίνει ασίστ κόντρα στο Περού.

Ό,τι περνούσε από το χέρι τους έκαναν οι Περουβιανοί για να σταματήσουν τα αστέρια της Βραζιλίας πριν το ματς με την εθνική τους ομάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αυτό το πλαίσιο «επιστρατεύτηκαν» μέχρι και... Σαμάνοι οι οποίοι έστησαν τελετή με τον Νεϊμάρ να είναι στο επίκεντρο.

Οι Σαμάνοι προσπάθησαν να κάνουν βουντού στο Νεϊμάρ χρησιμοποιώντας τη φανέλα του, μια φωτογραφία του που είχε χτυπήσει και μια κούκλα την οποία μαχαίρωναν στα πόδια, προφανώς για να τον... τραυματίσουν.

🚨🇧🇷 | Peruvian shamans trying to put a curse on Neymar before tonight’s World Cup Qualifier.



pic.twitter.com/AC9V9EabiB