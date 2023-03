Ο Λιονέλ Μέσι βραβεύτηκε στην εκδήλωση της CONMEBOL προς τιμήν της εθνικής Αργεντινής, όπου και στάθηκε δίπλα στο νέο του άγαλμα στο οποίο απεικονίζεται να κρατά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ήταν αναμφίβολα το «κλικ» του περασμένου Μουντιάλ και ίσως μιας ολόκληρης εποχής. Ο Λιονέλ Μέσι, να κρατά στα χέρια του το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, υποδεικνύοντας πως εκπλήρωσε τη μεγαλύτερή του αποστολή: να οδηγήσει την εθνική Αργεντινής ξανά στην κορυφή του κόσμου, μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.

Αυτή η στιγμή σημάδεψε το ποδοσφαιρικό 2022 και πλέον, είναι αποτυπωμένη και σε άγαλμα προς τιμήν του Αργεντινού θρύλου! Η CONMEBOL, διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής, φιλοξένησε την Αλμπισελέστε στην εκδήλωση για την κλήρωση του νέου Λιμπερταδόρες που διεξήχθη στην Παραγουάη και στο πλαίσιο αυτό έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου αγάλματος ανθρωπίνων διαστάσεων, στο οποίο ο Μέσι απεικονίζεται να κρατά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

