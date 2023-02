Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βραβεύτηκε ως ο καλύτερος άνδρας τερματοφύλακας της χρονιάς στα The Best FIFA Football Awards 2022. Νικήτρια η Μέρι Ερπς στις γυναίκες.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πήρε το βραβείο ως ο καλύτερος άνδρας τερματοφύλακας της χρονιάς στα The Best FIFA Football Awards 2022. Ο κορυφαίος κίπερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ παρέλαβε το βραβείο του και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την συγκίνηση του. Στις γυναίκες το βραβείο πήρε η πορτιέρε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέρι Ερπς.

She's at the top of her game. 🧤



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj