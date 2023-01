Ο Ριτσάρλισον θεωρεί ότι η ήττα της Βραζιλίας στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Κροατία και ο αποκλεισμός της από τη διοργάνωση, ήταν εμπειρία «χειρότερη από την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας»!

Η Βραζιλία ξεκίνησε για το Κατάρ ως το φαβορί, ήταν κυρίαρχη στη φάση των ομίλων και διέλυσε τη Νότια Κορέα με 4-1 στη φάση των 16 κι έτσι οι ελπίδες για κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 2022 πολλαπλασιάστηκαν. Όμως το «ταξίδι» της τελείωσε στην προημιτελική φάση στο Κατάρ, μετά την ήττα στα πέναλτι από την Κροατία, αφού οι Μαρκίνιος και Ροντρίγκο δεν μπόρεσαν να ευστοχήσουν.

Η ήττα απογοήτευσε βαθιά πολλούς παίκτες της «Σελεσάο» με τον Νεϊμάρ, ο οποίος είχε δώσει στη Βραζιλία προβάδισμα στην παράταση πριν η ισοφάριση του Μπρούνο Πέτκοβιτς στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι, να ξεσπά σε κλάματα στο γήπεδο, καθώς η Κροατία πανηγύριζε τη νίκη της. Περίπου ένα μήνα μετά το τέλος του Μουντιάλ, ένας άλλος αστέρας της Βραζιλίας, ο Ριτσάρλισον, μιλώντας στο ESPN είπε ότι ο αποκλεισμός της χώρας απ' τη διοργάνωση είναι χειρότερο κι από την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας!

«Ήταν ένα πλήγμα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι χειρότερο από το να χάνεις ένα μέλος της οικογένειάς σου. Ήταν δύσκολο να συνέλθω. Μέχρι σήμερα, όταν βλέπω βίντεο στα social media με στεναχωρεί. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Είμαι ακόμα νέος, νομίζω ότι έχω ακόμα ένα ή δύο Παγκόσμια Κύπελλα μπροστά μου. Θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά, ώστε να αρχίσουν να κυλούν και πάλι τα πράγματα, να αρχίσουν να βγαίνουν τα γκολ, που είναι αυτό που ξέρω να κάνω στο γήπεδο».

Richarlison: "Being eliminated from the World Cup, I think it's worse than losing a family member." pic.twitter.com/kN4qZxsQ9D