Ο γιος του Γκάρι Λίνεκερ, Τζορτζ, πήγε ταμείο με τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ με τρελό «bet builder» με απόδοση 170!

Ο γιος του Γκάρι Λίνκερ πήγε... τρελό ταμείο με τον σπουδαίο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία. Ο 31χρονος Τζορτζ είχε έμπνευση, καθώς έκανε bet builder ποντάροντας σε σκόρερ Μέσι και Μπαπέ, τελικό σκορ κανονικής διάρκειας 2-2, κατάκτηση της Αργεντινής, over 5 κόρνερ και over 1 κάρτα!

Ο γιος του παλαίμαχου διεθνή Άγγλου επιθετικού έφτιαξε ένα στοίχημα με απόδοση 170, πόνταρε 20 λίρες και έβγαλε έστω και με μπόλικο... άγχος 4.2760,40 λίρες.

If anyone deserves to win a bet, I think it’s me. Thank you all 👊 pic.twitter.com/7PX4nYoOhk