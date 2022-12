Καθόλου καλά δεν δέχτηκαν οι Γάλλοι την ήττα από την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ με οπαδούς των Τρικολόρ να προκαλούν επεισόδια στους δρόμους του Παρισιού και την αστυνομία να προχωρά σε 227 συλλήψεις.

Νύχτα έντασης ήταν η χθεσινή για το Παρίσι με τις συγκρούσεις να μαίνονται σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ήττα της Γαλλίας από την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ πυροδότησε μεγάλης έκτασης επεισόδια σε πολλά αστικά κέντρα της χώρας με χιλιάδες θερμόαιμους οπαδούς να ξεσπούν απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες με την σειρά τους προέβησαν σε 227 συλλήψεις στο σύνολο της γαλλικής επικράτειας.

Σύμφωνα με γαλλικές πηγές 14.000 αστυνομικοί βρίσκονταν σε επιφυλακή (συμπεριλαμβανομένων 2.750 στο Παρίσι) καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στην Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων έγινε χρήση και δακρυγόνων από την αστυνομία, σκηνικό που έλαβε χώρα και στην Λιόν, στο Μπορντό, την Νίκαια και το Μπεζιέ.

