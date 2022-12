Ο γνωστός για τον αυτοσαρκασμό και την αίσθηση χιούμορ που διαθέτει, Πίτερ Κράουτς, θέλησε να τρολάρει τον εαυτό του στο Twitter ανεβάζοντας μια φωτογραφία που θυμίζει το σημερινό 2-2 από τον Μπαπέ.

Ο Πίτερ Κράουτς πέρα από την σημαντική πορεία που κατέγραψε ως ποδοσφαιριστής παραμένει δημοφιλής και γνωστός μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του για τον αυτοσαρκασμό και την αίσθηση του χιούμορ που επιδεικνύει ως καλεσμένος σε διάφορες ποδοσφαιρικές εκπομπές αλλά και μέσω των λογαριασμών του στα social media.

Έτσι και σήμερα ο παλαίμαχος Άγγλος φορ θέλησε να παρομοιάσει τον εαυτό του με τον Κιλιάν Μπαπέ ανεβάζοντας μία φωτογραφία του με την φανέλα της εθνικής Αγγλίας, όπου φαίνεται να έχει σουτάρει με παρόμοιο τρόπο με τον Γάλλο σταρ στο γκολ που πέτυχε για το 2-2 του τελικού. Μάλιστα ο Κράουτς έγραψε με σαρκασμό «απίστευτος Μπαπέ αλλά εγώ έκανα το ίδιο το 2006»!

Incredible from Mbappe but I was doing this shit in 2006 pic.twitter.com/eaRIH90Fgc