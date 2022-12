To «Lusail Stadium» καλωσόρισε διάφορους αστέρες που βρέθηκαν στο Κατάρ για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Μουντιάλ, μεταξύ των οποίων οι Έλον Μασκ και Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ.

Παρέλαση από... celebrities σημειώθηκε στο γήπεδο «Lusail» του Κατάρ, με αστέρες από κάθε γωνιά του πλανήτη να ταξιδεύουν στη Ντόχα για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας.

Από ανθρώπους του ποδοσφαίρου όπως οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Χαβιέ Παστόρε και τον ιδιοκτήτη της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, μέχρι αθλητές του βεληνεκούς του Νόβακ Τζόκοβιτς και του αήττητου πρωταθλητή του UFC, Χαμπίμ Νουρμαγκομέντοφ.

Ibrahimović and Pogba are together to watch the final today. Macron, Infantino & Emir of Qatar greet them. 🇶🇦🤝 pic.twitter.com/qz11P2qpGB