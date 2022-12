Επικό στιγμιότυπο από τον τελικό του Μουντιάλ, με τον Μέσι να «σπάει» τη στιγμή που καταλαβαίνει πως η Αργεντινή έχει βρεθεί στην κορυφή του κόσμου.

Σε έναν απίθανο τελικό απέναντι στη Γαλλία, η Αργεντινή τα κατάφερε και κατέκτησε το Μουντιάλ χαρίζοντας τρομερές εικόνες. Μια από τις πιο μοναδικές πάντως, ήταν αυτή του Μέσι τη στιγμή που ο Μοντιέλ σκόραρε το τελευταίο πέναλτι στην ψυχοφθόρο διαδικασία. Ο ηγέτης της Αλμπισελέστε «έσπασε» και έδειξε να βιώνει ίσως την πιο ευτυχισμένη στιγμή της καριέρας του.

Lionel Messi reaction when Montiel scored the winning penalty for Argentina, How can you not love THE GOAT pic.twitter.com/1kYqTs5wX5