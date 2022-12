Μουντιάλ 2022, Αργεντινή – Γαλλία: «Κάηκε» το Μπουένος Άιρες στο πέναλτι του Μοντιέλ (vids)

Ο Μοντιέλ ευστοχώντας στο πέναλτι κάνει το 2-4 και δίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή και όπως όλοι καταλαβαίνετε στο Μπουένος Άιρες (και όχι μόνο) έγινε χαμός...

Οι φίλοι της Αργεντινής περίμεναν πως και πως αυτόν τον μεγάλο τελικό με τον κόσμο σε όλη την χώρα να είχε γεμίσει τις πλατείες προκειμένου να δουν ένα μυθικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι με την παρέα του Μέσι να κατακτά το 3ο Μουντιάλ στην ιστορία της. Ένα Μουντιάλ που μόλις ευστόχησε ο Μοντιέλ κάνοντας το 2-4 στα πέναλτι, πανηγυρίστηκε όπως του άξιζε, όπως θα δείτε και στα βίντεο από το Μπουένος Άιρες. Αργεντινοί «τρελαμένοι» ζούσαν την απόλυτη χαρά μετά από έναν συναρπαστικό τελικό.

WHAT A MOMENT!



THE FIFA WORLD CUP BELONGS TO ARGENTINA LET THE PARTY IN BUENOS AIRES BEGIN! #WorldCupWatchParty pic.twitter.com/BalsU2EMQE