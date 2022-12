Η Αργεντινή στο πρώτο ημίχρονο του τελικού με τη Γαλλία πήρε... άριστα, καθώς «εξαφάνισε» τόσο τον Κιλιάν Μπαπέ όσο και τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ονειρική εμφάνιση από την Αργεντινή στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στη Γαλλία! Η Αλμπισελέστε σκόραρε δις και κατάφερε να απενεργοποιήσει τα δυνατά χαρτιά του συνόλου του Ντιντιέ Ντεσάν.

Οι πρωταθλητές Νότιας Αμερικής... εξαφάνισαν τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έκανε μόλις 11 επαφές με τη μπάλα σε 52 λεπτά παιχνιδιού (45+7)! Λιγότερες από οποιονδήποτε άλλον στον αγωνιστικό χώρο.

Mbappé currently has just 11 touches, the fewest of any outfield player that started the game. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sPMPD4JG29