Γέμισαν χρώμα και τραγούδι οι δρόμοι στο Μπουένος Άιρες και τη Νάπολη από τους χιλιάδες φίλους της Αργεντινής που περιμένουν με αγωνία τον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία.

Τι Αργεντινή, τι Ιταλία! Μπουένος Άιρες, Νάπολη ένας... τελικός Μουντιάλ, δρόμος! Χιλιάδες φίλοι της Αλμπισελέστε ξεχύθηκαν στους δρόμους με σημαίες, χορό και φυσικά εκκωφαντικά συνθήματα, όσο εναγωνίως περιμένουν τον Μέσι και την παρέα του να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Γαλλίας και να σηκώσουν το χρυσό τρόπαιο, ανεβαίνοντας στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου.

🇦🇷 Buenos Aires is ready... pic.twitter.com/HK7mxusxmi

🇮🇹🤝🇦🇷 Naples is looking like Buenos Aires todaypic.twitter.com/N8ZEr5upiU