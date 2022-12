Ο Ούγκο Γιορίς έπιασε στο ματς με το Μαρόκο τον Μάνουελ Νόιερ κι αν όλα πάνε καλά στον τελικό της Κυριακής θα γράψει με... χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας και αρχηγός της εθνικής ομάδας των «τρικολόρ» έφτασε στο χθεσινό παιχνίδι με το Μαρόκο τις 19 συμμετοχές φτάνοντας τον Μάνουελ Νόιερ και πλέον βρίσκονται μαζί στην κορυφή της λίστας των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Μουντιάλ.

Κάπως έτσι ο Ούγκο Γιορίς στον τελικό της Κυριακής κόντρα στην Αργεντινή (18/12-17:00) αναμένεται να φτάσει τις 20 και να μείνει μόνος πρώτος στην σχετική λίστα βάζοντας το όνομά του στο βιβλίο των ρεκόρ της διοργάνωσης.

19 - Hugo Lloris🇫🇷 will make his 19th appearance at the World Cup, equalling Manuel Neuer as the goalkeeper with the most games in the history of the competition. Captain. #FRAMAR pic.twitter.com/LsViwWqXSY