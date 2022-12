Ο Κιλιάν Μπαπέ αντάλλαξε εμφανίσεις με τον συμπαίκτη του στην Παρί Ασράφ Χακίμι και έτσι συμμετείχε στα πανηγύρια των Γάλλων φορώντας την φανέλα του Μαρόκου.

Κιλιάν Μπαπέ και Ασράφ Χακίμι απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι είναι... κολλητοί εκτός γηπέδου αφού μετά τον θριαμβευτικό για τους Γάλλους ημιτελικό απέναντι στο Μαρόκο αντάλλαξαν τις φανέλες τους, με αποτέλεσμα ο Μπαπέ να εμφανιστεί στους πανηγυρισμούς της ομάδας του φορώντας την εμφάνιση του Μαρόκου!

Mbappe put on Hakimi's shirt after they swapped 🥹❤️ pic.twitter.com/dTxu6NdUMa