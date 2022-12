Ο αρχηγός της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, παρότι αναγνώρισε την ανωτερότητα της Αργεντινής αναφέρθηκε και στο... έργο του Ιταλού ρέφερι Ντανιέλε Ορσάτο χαρακτηρίζοντάς το «καταστροφή»!

Ο πολύπειρος «μαέστρος» της Εθνικής Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, παρότι παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Αργεντινής χαρακτηρίζοντας τη «δίκαια νικήτρια» του ημιτελικού μεταξύ των δύο ομάδων (3-0), «επιτέθηκε» στον Ιταλό διαιτητή του αγώνα, Ντανιέλε Ορσάτο, εκφράζοντας τα παράπονά του.

«Η Αργεντινή ήταν δίκαιος νικητής του αγώνα, ήταν καλύτερη, άξιζε να κερδίσει, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να αναφερθούν, γενικά δεν το κάνω, αλλά σήμερα πρέπει να γίνουν», ανέφερε ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης. «Δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτητές, αλλά αυτός είναι ένας από τους χειρότερους. Δεν μιλάω μόνο γι αυτό το ματς. Είναι καταστροφή. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι».

«Παρόλα αυτά, δεν θέλω να μειώσω την Αργεντινή. Το πέναλτι μας σκότωσε. Πρέπει να ανακάμψουμε για την τρίτη θέση και να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι», πρόσθεσε αφήνοντας στο τέλος ένα μήνυμα στον Μέσι: «Του εύχομαι καλή τύχη στον τελικό, έχει μεγαλεία».

Θυμίζουμε ότι στο 33ο λεπτό του αγώνα ο Χουλιάν Άλβαρες βγήκε τετ α τετ και κέρδισε πέναλτι από τον Λιβάκοβιτς, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Λιονέλ Μέσι και δεν λάθεψε.

Εδώ το βίντεο με τις δηλώσεις του Μόντριτς:

🎙 Modrić: "It wasn't a penalty for me. I don't usually talk about referees, but today it's impossible not to do so. He's one of the worst I know. I met him many times and I never had a good memory of him. He's a disaster." pic.twitter.com/T9AcDzqFJS