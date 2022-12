Τρεις μήνες θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράση ο Δημήτρης Πέλκας που τραυματίστηκε στο γόνατο στο τελευταίο παιχνίδι της Χαλ απέναντι στη Γουότφορντ.

Η Championship επέστρεψε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον Δημήτρη Πέλκα μιας και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Χαλ τραυματίστηκε στο γόνατο σε σύγκρουσή του με τον Χαμζά Τσουντουρί στο παιχνίδι απέναντι στη Γουότφορντ.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έγινε γνωστό πως ο 29χρονος διεθνής θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει και την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας για τα ματς του Μαρτίου.

Big blow for #hcafc as Pelkas is ruled out for a lengthy period. https://t.co/MOfBhTbhpH